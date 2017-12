L'A400M poursuit ses essais de ravitaillement en vol

Airbus Defence & Space annonce le ravitaillement en vol de six F/A-18 espagnols par un A400M en une seule mission le 13 décembre dernier, délivrant 11,6 tonnes de carburant par la perche centrale et les deux pods sous les ailes.



Les autorités de certification ont confirmé les « bons résultats » de ces manoeuvres et validé le concept d'un équipage de deux personnes pour les missions de ravitaillement en vol.



L'A400M dispose d'une capacité d'emport de 63 500 litres de carburant, à laquelle peuvent s'ajouter deux réservoirs de 7 200 litres chacun.



Les deux derniers A400M livrés, MSN62 et MSN65, disposent des deux pods permettant le ravitaillement en vol des avions de combat.