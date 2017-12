Trois ans d'opération Chammal depuis la Jordanie

Plus de 4 500 sorties aériennes pour plus de 22 000 heures de vol, le bilan de trois ans d'opérations aériennes depuis la base aérienne projetée (BAP) située en Jordanie est éloquent. « Nous combattons Daesh et espérons bien le vaincre militairement », a déclaré le colonel Arnaud, commandant de la BAP depuis le mois de juillet. « Quelles que soient les conditions, qui sont dures dans le désert », a-t-il poursuivi.



