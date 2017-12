Figeac Aéro prépare son installation en Chine

Pour Jean-Claude Maillard, le prochain développement de Figeac Aéro passe par la Chine. Le président du sous-traitant aéronautique français a exposé sa vision et les prémices de sa stratégie en Asie le 20 décembre, lors de la présentation de ses résultats semestriels. Si elle est toujours en cours de défrichement, les premières avancées devraient être révélées dès l'année prochaine. Et si Figeac Aéro n'a pas pour habitude d'agir dans la précipitation, le groupe ne devrait pas non plus attendre très longtemps pour « semer ses graines »...



« Nous allons nous implanter en Chine dans les mois à venir. ...