Embraer renforce son offre de services avec TechCare

A l'instar des autres avionneurs, Embraer semble bien décider à renforcer ses positions dans le domaine du soutien à la clientèle.



Sa filiale Embraer Services & Support lance, un an après sa création en décembre 2016, TechCare. Il s'agit d'une plateforme de services et de solutions destinés aux opérateurs pour « améliorer leur efficacité opérationnelle, étendre le temps de service des avions et maximiser le potentiel complet des flottes d'Embraer. » Elle s'adresse aussi bien aux clients des avions commerciaux, d'affaires, militaires ou agricoles du constructeur brésilien.



Par ailleurs, Embraer annonce travailler à « l'optimisation » de ...