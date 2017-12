Boeing dévoile son futur drone de ravitaillement en vol

Boeing a levé le voile sur son projet de drone de ravitaillement en vol en présentant le 19 décembre sa version du MQ-25 Stingray. Les essais moteurs sont actuellement en cours et de premiers essais de roulage sont prévus dès le début de l'année prochaine. L'avionneur américain n'a en revanche pas annoncé de délai pour le vol inaugural de sa nouvelle plateforme.



Le programme MQ-25 Stingray vise à doter l'US Navy d'un drone embarqué, capable d'effectuer des missions ISR mais surtout de réaliser des manoeuvres de ravitaillement en vol d'avions embarqués, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler et F-35C.



Un appel d'offres a été émis cet automne, les propositions doivent être rendues pour le 3 janvier prochain, la décision finale étant attendue pour l'été 2018. Boeing affronte General Atomics et un dérivé de son Predator C Avenger ainsi que Lockheed Martin, Northrop Grumman s'étant récemment retiré de la compétition. Selon Defense News, une première commande de quatre appareils est attendue, avant une éventuelle option de 72 exemplaires.