Solair Group LLC devient distributeur exclusif des supports moteurs de NextGen Aero Support en Amérique du Sud

La société américaine Solair Group LLC, fournisseur américain majeur d'outillage et d'équipement GSE pour avions Airbus, annonce avoir signé un contrat exclusif de distribution avec NextGen Aero Support qui concerne ses supports de transport pour moteurs pour l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale.



NextGen Aero Support dispose de plus d'une dizaine de types de support moteur différents, allant du JT8D-200 au Trent 500 et 800 en passant évidemment par les CFM56 et V2500.

