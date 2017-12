La disponibilité de ses aéronefs préoccupe l'Allemagne

Manque de pièces détachées, durées de maintenance et chantiers de rétrofit à rallonge, la France n'est pas la seule armée à souffrir du faible taux de disponibilité de ses matériels. Le ministère allemand de la Défense a récemment publié son rapport sur le taux de disponibilité de ses équipements pour l'année 2016. Dans le cas des matériels aéronautiques, la mise en place d'une « task force hélicoptères et voilures fixes » en octobre 2014 a permis de mettre en place 118 recommandations pour l'amélioration du taux de disponibilité, dont 42 ont d'ores et déjà été clôturées, avec un objectif de ...