ASAM S.A. certifiée pour la maintenance en ligne des 737 et A320 en Afrique de l'Ouest

Assistance Aéroportuaire du Mali (ASAM S.A.) vient de décrocher sa certification en tant qu'Organisme de Maintenance Agréé et son habilitation à fournir des services de maintenance en ligne pour l'ensemble des monocouloirs de type Boeing 737 (300/400/500 - 600/700/ 800) et Airbus A320 (A318 à A321) qui desservent l'Aéroport International Président Modibo Keita - Sénou de Bamako.



Cette certification a été rendue possible grâce à un partenariat avec la société de maintenance française AMC Aviation. La station de maintenance de Bamako a ainsi été approuvée et ajoutée à la liste des sites de maintenance en Ligne ...