L'avion recule au profit du train sur la ligne Paris-Bordeaux

Le train a pris des clients à l'avion sur l'axe Paris-Bordeaux depuis l'ouverture de la nouvelle ligne à grande vitesse le 2 juillet, selon des chiffres communiqués par la SNCF et l'aéroport de Bordeaux. La SNCF estime qu'entre juillet et fin décembre, 2,7 millions de voyageurs auront voyagé sur l'axe sud-ouest (notamment Bordeaux, mais aussi Toulouse, Poitiers...) et revendique, pour le mois de novembre, 82% des parts de marché entre Paris et la capitale girondine, confirmant des chiffres publiés par Le Figaro. "Nous avons gagné 13 points à l'aérien par rapport à novembre 2016", souligne dans le quotidien Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF. La fréquentation de la liaison aérienne entre Paris (Orly et Charles-de-Gaulle) et Bordeaux ne cesse de s'éroder depuis le mois de juillet, alors qu'elle était stable auparavant, selon les chiffres communiqués séparément par l'aéroport de Bordeaux. En cumulé depuis le début de l'année, le trafic aérien Paris-Bordeaux recule de 5,5%. Et sur le seul mois de novembre, il chute de 25%. L'offre à bas coûts de la SNCF, Ouigo, représente près d'un quart des billets vendus, tandis que la SNCF indique que le nombre de voyageurs d'affaires a doublé par rapport à 2016. "Nous avons augmenté de 20% le chiffre d'affaires réalisé avec des agences comme Carlson Wagonlit Travel et American Express", détaille Rachel Picard. Ouverte le 2 juillet, la LGV Paris-Bordeaux relie désormais les deux villes en 2H04, au lieu de 3H14 auparavant.