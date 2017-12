Hervé Pierret : « le développement majeur d'Air Corsica passe par l'internationalisation de la destination Corse »

Air Corsica devrait débuter 2018 sur les chapeaux de roue. La compagnie corse vient d'inaugurer son premier comptoir de vente et d'informations à Orly, signe qu'elle va se renforcer sur ses missions de service public entre la métropole et l'Ile de Beauté. Ceci sera possible dès le mois d'avril, avec l'arrivée d'un sixième A320 dans la flotte. Mais cet appareil ne va pas uniquement changer la donne sur le domestique. Il va également donner des ailes à Air Corsica pour franchir davantage de frontières.



Le lancement des lignes vers Bruxelles (Charleroi) en mars dernier pour la saison été IATA ...