San Diego renforce ses capacités de lutte contre le feu avec un S-70i

La violence et l'ampleur des incendies en Californie poussent les autorités locales à renforcer leurs capacités de lutte anti-incendie. La ville de San Diego vient ainsi de commander un S-70i Black Hawk à Sikorsky (groupe Lockheed Martin), le 18 décembre. L'acquisition a été validée par le conseil municipal la semaine dernière.



L'hélicoptère multimissions sera livré à un spécialiste en 2018, afin d'être reconfiguré en version Firehawk pour la lutte contre le feu. Il recevra un réservoir d'eau de 3 785 litres, placé sous le ventre de l'appareil. En conséquence, le train d'atterrissage sera rehaussé. L'intérieur sera aussi modifié avec un aménagement pour un seul pilote dans le cockpit et un équipement médicalisé dans la cabine.



San Diego suit ainsi l'exemple du comté de Los Angeles qui opère trois S-70A Firehawk. Le S-70i offre néanmoins des capacités supplémentaires par rapport à son ainé en termes de charge utile, de puissance, de manoeuvrabilité et d'avionique.