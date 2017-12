Bombardier qualifie de sans fondement la plainte de Boeing auprès des autorités américaines

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a estimé lundi, devant la Commission américaine du commerce international (ITC), que les droits antidumping réclamés par son concurrent Boeing n'étaient pas justifiés, surtout depuis la décision d'assembler l'avion CSeries aux Etats-Unis. "La plainte de Boeing est une attaque sans fondement contre les compagnies aériennes" et Bombardier qui a vendu et cherche à vendre ses avions CS100 et CS300 de 100 à 160 places, concurrents du Boeing 737, selon les arguments défendus à Washington par le manufacturier canadien. L'ITC a recueilli notamment les arguments de Bombardier et de la compagnie Delta Air Lines dans la plainte de Boeing qui accuse son concurrent canadien d'avoir vendu à perte, soit sous ses prix de fabrication, 75 appareils CSeries à Delta. Les autorités américaines, sur requête de Boeing, ont imposé des droits préliminaires de 220% sur les avions CSeries importés aux Etats-Unis, ainsi qu'une taxe antidumping de 80%. Depuis, le géant européen Airbus a pris la majorité du programme CSeries en octobre. Lundi, Bombardier a rappelé à l'ITC qu'Airbus va assembler en Alabama (sud-est des Etats-Unis) les avions destinés aux compagnies aériennes américaines "éliminant ainsi toute possibilité que Boeing soit lésé par des importations", a indiqué Mike Nadolski, directeur des relations publiques du constructeur canadien. "Bombardier estime que la nouvelle chaîne d'assemblage en Alabama ajoutera 400 à 500 emplois directs aux Etats-Unis, ainsi que des milliers d'autres emplois indirects et induits aux Etats-Unis", a-t-il ajouté dans un communiqué. Cela correspond aussi à "environ 300 millions de dollars" en investissements directs étrangers aux Etats-Unis, et ces emplois viendront s'ajouter aux 22.700 postes actuels générés du côté américain par Bombardier et ses sous-traitants. L'ITC, selon Bombardier, a obtenu des "preuves claires que les avions CSeries ne menacent aucunement Boeing" d'autant que le constructeur américain n'avait pas formulé d'offres de B737 à la compagnie Delta. Le ministère américain du Commerce doit rendre mardi sa décision sur les droits compensatoires et les taxes antidumping sur les appareils Bombardier puis c'est l'ITC qui devra, en février, entériner cette décision ou au contraire la rejeter. mbr/elc