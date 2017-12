Air Saint-Pierre et ASL Airlines France relient Saint-Pierre-et-Miquelon à la métropole

Même si ce n'est que quelques semaines par an, les Saint-Pierrais et les Miquelonais pourront bénéficier d'une liaison directe avec la métropole. Les compagnies Air Saint-Pierre et ASL Airlines France viennent d'annoncer, le 18 décembre, la signature d'un partenariat pour la desserte de l'archipel français de l'Atlantique Nord depuis Paris-CDG en Boeing 737-700 en configuration monoclasse.



Les vols se dérouleront l'été, entre le 2 juillet et le 21 août 2018, à raison d'une rotation par semaine. Ils partiront le lundi de Paris pour un retour le lendemain depuis Saint-Pierre. Ils seront opérés par ASL Airlines France pour le compte d'Air Saint-Pierre. Les réservations seront ouvertes à partir du 2 janvier prochain.



L'ouverture de cette desserte fait suite à la signature de la délégation de service public (DSP), le 12 décembre, par Air Saint-Pierre avec l'Etat. Elle s'inscrit aussi dans la continuité du partenariat lancé à l'été 2014 entre Air Saint-Pierre et ASL Airlines France. Chaque été, les deux compagnies aériennes assurent la liaison entre Paris et Saint-Pierre grâce une connexion entre leurs vols à Halifax en Nouvelle-Ecosse (Canada). L'avenir de ce partenariat n'a pour l'instant pas été précisé. Air Saint-Pierre offre également une correspondance avec Air France à Montréal.



Avec la liaison directe, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon vont donc réaliser un gain de temps conséquent. D'autant que l'avion d'ASL Airlines France qui dessert Halifax, fait escale à Dublin. Il en coûtera néanmoins 1025 EUR aller-retour pour prendre le vol direct, avec un bagage de 23 kg en soute, un bagage de 5 kg en cabine et un repas à bord.