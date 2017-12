Noël aéro : que mettre dans ses chaussettes ?

Le baptême de voltige avec Adrenalin Flights



Pour combler les amateurs de sensations fortes ! Un cadeau inoubliable à effectuer en solo ou en couple à bord d'un Cap10C ou d'un Extra 330 avec un pilote professionnel et voltigeur. En sus du chaleureux accueil qu'elle vous réserve, l'équipe de Voltige Aérienne Hérault Languedoc Roussillon est l'une des équipes les plus primées au monde ! La durée totale de l'événement sera de 1h30 et la vidéo de votre vol est incluse. Informations et réservations sur

Tarif pour une personne : 329 euros TTC





© Adrenalin Flights

Aéro-Design : le bracelet MACH 2



La marque référence dans le design aéronautique a imaginé un bracelet inédit à partir de clés de gouvernes de vol, de contacts et de connecteurs aéronautiques. Rêvé puis réalisé par l'artiste Agnès Patrice-Crépin, c'est un cadeau unique pour les particuliers ou les professionnels, qui peuvent personnaliser le bijou à souhait, avec leur logo. Trois tailles sont disponibles pour s'adapter à tous les poignets, masculins ou féminins. Existe en version Gold ou Silver.

Disponible au Concept Store Aéro-Design 19 Gruuss Stroos - L 9991 - Weiswampach Luxembourg ou sur

Prix de vente : 95 euros TTC et 120 Euros TTC dans son coffret.





© Aéro-Design

Léon Flam : le porte-documents Aviso



Inspirée par les pionniers de l'Aéropostale, la marque Léon Flam propose des produits made in France. Les collections de sacs, porte-documents, sacs à dos, trenchs et chaussures sont confectionnées avec soin dans le Centre Val de Loire. Pour Noël, le Journal de l'Aviation a choisi le porte-document Aviso. Fabriqué en toile forte de coton, cette pièce est aussi fiable qu'élégante. Les détails et poignées sont en cuir de vachette pleine fleur. La bandoulière en tissu amovible est ajustable. Une pochette zippée et trois compartiments viennent habiller l'intérieur. Compatible avec des ordinateurs portables jusqu'à 15''.

Disponible à la boutique Léon Flam, 6 Rue des Filles du Calvaire 75003 Paris et sur

Prix de vente : 350 Euros TTC





© Léon Flam

Barnstormer : chemise US Tour 2017 en série limitée !



Il n'y en aura pas pour tout le monde ! Barnstormer nous invite une fois de plus à un voyage dans le temps avec cette chemise porteuse d'histoire. Il y a 100 ans, le 6 avril 1917, les Etats-Unis entraient officiellement en guerre pour venir soutenir les troupes alliées. Cette année, la Patrouille de France a effectué une tournée Outre-Atlantique pour commémorer cette entrée en guerre du pays de l'Oncle Sam. Symbole du centenaire de cette amitié franco-américaine, cette chemise habille hommes et femmes avec deux coupes ajustées. De couleur marine et ornée de broderies, la pièce est 100% coton. Design, tricotage, broderies, assemblage et coffret sont entièrement réalisés en France. Disponible en sept tailles, du XS au XXXL. En vente sur le

Prix de vente : 110 Euros TTC





© Barnstormer

Aerobatix : le Polo Jet



Devenue une référence pour les connaisseurs, la marque Aerobatix nous propose plus qu'un polo. 100% jersey de coton lourd, le Polo-jet se distingue par le soin apporté aux détails. Broderies soignées, pattes épaules boutonnées ou fentes avec ruban apportent à cette pièce toute son élégance au quotidien. Le polo tricolore à manches longues est disponible en trois couleurs et en 6 tailles, du XS au XXL. En vente sur

Prix de vente : 99 Euros TTC





© Aerobatix

Hamilton : Khaki X-Wind Auto Chrono



Héritières d'une longue histoire aéronautique, les montres Hamilton ont eu l'honneur d'accompagner le premier service postal américain entre Washington et New York en 1919. Fidèle à l'héritage légué par les héros du ciel, la Khaki X-Wind Auto Chrono trône actuellement sur l'Edge 540 V2 de son ambassadeur Nicolas Ivanoff. Arborant un boitier de 45 millimètres de diamètre, la montre se distingue par son style et ses fonctionnalités spécifiquement adaptées aux besoins des pilotes.

Son bracelet en cuir noir et sa boucle en acier inoxydable avec revêtement PVD noir complètent le look monochrome de la Khaki X-Wind Auto Chrono qui, non contente de parcourir les airs, est également étanche jusqu'à 10 bar (100 mètres).

Disponible sur

Prix de vente conseillé : 1845 euros TTC





© Hamilton

Nature et Découvertes : trio de maquettes d'avions animées



Ce trio de maquettes d'avions saura ravir les plus jeunes ! Le kit de construction permet de réaliser un avion monoplan, un hélicoptère et un hydravion qui fonctionneront par la suite grâce à l'énergie solaire. Imaginé pour les enfants de 7 ans et plus, le coffret ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Disponible dans tous les magasins Nature et Découvertes et sur

Prix de vente : 19,95 TTC





© Nature et Découvertes

Skeyes Air Legend : le bracelet mixte



Créateur de Skeyes Air Legend, Guillaume Voiturier est un amoureux du beau. Professionnel de l'image aérienne et aéronautique, il propose ici un bracelet mixte en cuir véritable, de fabrication 100% française. En tant que petit dernier de la marque, Buzzard Legend se distingue avec une largeur plus étroite et une longueur ajustable de six positions. Disponible en trois couleurs, le bracelet est orné du logo de Skeyes Air Legend, incrusté à chaud manuellement au coeur du cuir.

Pièces en vente sur

Prix de vente : entrée de gamme à partir de 49 euros TTC





© Skeyes Air Legend

Boutique du Petit Prince : le trolley coqué bleu ciel



Offrir la première valise d'un petit est un symbole fort : elle invite au voyage, à la découverte et l'ouverture d'esprit. Ce joli trolley aux couleurs pastel mesure 31x43x22 centimètres sous la forme arrondie d'une coque solide. Disposant d'une pochette intérieure à fermeture éclair, le trolley s'organise facilement grâce à deux sangles qui maintiennent vêtements et jouets en place.

En vente à la Boutique du Petit Prince au 8 Rue Grégoire de Tours 75006 Paris et sur

Prix de vente : 99 Euros TTC





© Boutique du Petit Prince

Boutique de la Patrouille de France : le calendrier 2018



La tournée américaine aura sans aucun doute marqué l'année 2017 de la Patrouille tricolore. Gravés dans la mémoire des pilotes, des mécaniciens et de tous ceux qui ont participé à ce périple inoubliable, les moments forts de cet événement sont immortalisés dans un calendrier 2018, unissant l'utile à l'agréable. Les 52 photos et leurs légendes marqueront chaque semaine avec des images époustouflantes, symboles de l'excellence à la française.

Disponible chez tous les bons libraires et sur

Prix de vente conseillé : 23,60 euros TTC





© Boutique de la Patrouille de France

A piece of chic : le sac 12h/Sac à casque



Le cadeau idéal pour les détenteurs de casques. Inspiré du « Helmet bag » des pilotes américains des années 60, le sac 12h/sac à casque « le Buddy » s'inscrit dans le style chic et old school de la marque. Fabriquée en France, cette nouveauté saura ravir ses destinataires par sa robustesse et son volume. Pratique, il permet de transporter un casque de moto ou certains casques intégraux (contacter la marque pour confirmer la compatibilité). Sa doublure intérieure étanche, son compartiment molletonné intérieur et ses poches zippées en font un sac utile voire indispensable. La toile extérieure, tissu identique à celui utilisé pour la confection des bâches d'engins militaires, vient entériner la qualité de ce produit unique.

Disponible sur le site

Prix de vente : 255 euros TTC





© A Piece of Chic

Airborne Films : le DVD d'Aerospace



Connu pour sublimer l'aérien, Eric Magnan nous offre ici un film hommage à l'industrie aéronautique au sens large. Avec une volonté sans faille de faire connaître l'excellence française et européenne dans ce secteur, le réalisateur met en avant les hommes et les femmes qui oeuvrent chaque jour à la réussite de cette grande famille. Civils et militaires sont ainsi mis à l'honneur avec les mots choisis de Frédéric Beniada, pilote, journaliste et voix off du film. Véritable hymne au secteur, ce DVD saura ravir passionnés et néophytes. Disponible sur les plateformes Amazon et sur Itunes.

Prix de vente conseillé : 19 Euros TTC





Top Gun Voltige : l'expérience d'un pilote de chasse



Avec plus de 1000 vols réalisés depuis sa création, Top Gun Voltige offre, comme son nom l'indique, des sensations inoubliables grâce à la voltige aérienne. Pour Noël, 15% de remise sont octroyés sur tous les vols de voltige et options. La mission Jet Expérience avec un vol en L-39 Albatros promet notamment d'offrir l'espace d'une journée une véritable expérience de pilote de chasse. Basée à la Roche Sur Yon, toute l'équipe de Top Gun Voltige vous attend. A vous l'ivresse de la vitesse !

Informations et réservations sur

Tarif de la mission Jet Expérience : 1999 euros TTC au lieu de 2499 euros





© Top Gun Voltige

Saint-Exupéry : Révélations sur sa disparition



Il est l'auteur de l'un des livres les plus vendus au monde. Antoine de Saint-Exupéry, célèbre aviateur, poète et écrivain, a fasciné le monde entier grâce à son Petit Prince mais aussi par le mystère qui entoure sa disparition. Motif de nombreuses années de recherches, cette énigme trouve ses réponses dans un ouvrage cosigné par François d'Agay, le plus proche membre de sa famille à ce jour, accompagné de Bruno Faurite, Luc Vanrell et Lino Von Gartzen. Cherchant inlassablement à rétablir la vérité en dépit des difficultés rencontrées, les auteurs témoignent de leur satisfaction à réhabiliter le plus célèbre des Antoine comme héros national, mort pour la France. Un livre passionnant disponible chez tous les bons libraires.

Prix de vente conseillé : 19,95 euros





Boutique du Petit Prince : le projecteur d'étoiles musical



Cadeau symbolique, la boîte à musique reste un intemporel. En plus d'arborer la figurine de la plus célèbre des têtes blondes, celle-ci projette au plafond un ciel étoilé, veilleuse nocturne rassurante pour les plus petits. Quatre musiques dont trois berceuses et le son des vagues sont disponibles. Convient aux enfants à partir de 10 mois. Trois piles sont fournies.

En vente à la Boutique du Petit Prince au 8 Rue Grégoire de Tours 75006 Paris et sur

Prix de vente : 35 Euros TTC





© Boutique du Petit Prince

A piece of Chic : Carré de soie « Angel Wings »

Imaginé à l'occasion de la sortie du troisième volet de la trilogie « Angel Wings », ce carré de soie est un cadeau raffiné. Collector, ce foulard est dessiné par Romain Hugault, notamment à l'origine des affiches du meeting de la Ferté Alais.

Capitale du travail de la soie depuis la Renaissance, la ville de Lyon se veut le lieu de fabrication de cette pièce subtile et délicate. 100% soie, ce carré est proposé en 70x70 centimètres.

En vente sur

Prix de vente : 89 euros TTC





© A Piece of Chic

