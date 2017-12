L'aéroport d'Atlanta, le plus gros du monde, paralysé par une panne d'électricité

Une énorme panne d'électricité a provoqué le chaos dimanche dans l'aéroport d'Atlanta, le plus fréquenté du monde, affectant des centaines de vols et des milliers de passagers. Ce n'est que vers minuit dimanche (05H00 GMT lundi), onze heures après le début de la panne, que les autorités de l'aéroport ont annoncé que le courant avait enfin été "rétabli dans toutes les installations". Témoin du nombre de personnes affectées par cette panne, l'aéroport a ajouté, sur son compte Twitter, que "5 000 repas" avaient été servis en attendant la reprise des activités. Pendant onze heures, les passagers attendant un vol ont patienté, dans des conditions plus ou moins faciles, tandis que certains étaient au contraire bloqués sans pouvoir débarquer dans des avions ayant atterri juste au moment de la panne. Et quelques milliers d'autres étaient bloqués dans d'autres aéroports américains, attendant le départ de leur vol prévu pour Atlanta, énorme plaque tournante de correspondances. En annonçant la fin de la panne vers minuit, les autorités de l'aéroport n'ont donné aucune indication sur le temps nécessaire à la reprise normale du trafic. Ils ont toutefois annoncé que les places de parking resteraient gratuites jusqu'à 08H00 lundi (13H00 GMT), laissant entendre qu'il faudrait encore plusieurs heures avant de rétablir le trafic. La compagnie d'électricité Georgia Power a souligné que l'incident était "très rare". "Le courant a été rétabli pour toutes les activités essentielles de l'aéroport, et notamment les activités de vol", a-t-elle indiqué en annonçant la fin de la panne. Les premières constatations, selon la compagnie d'électricité, laissent penser qu'un incendie ayant endommagé des câbles serait à l'origine de la panne. "Personne, ni personnel ni passagers, n'a été mis en danger", a souligné Georgia Power. Flightview.com, un site qui répertorie les vols, faisait état de centaines de vols retardés, annulés ou détournés depuis dimanche après-midi, mais montrait des premiers départs d'Atlanta prévus pour 06H00 lundi (11H00 GMT). Dans l'aéroport assombri, des milliers de passagers attendaient, assis ou marchant. "La lumière s'est éteinte une première fois, elle est revenue, repartie, revenue, puis a fini par s'éteindre complètement", a raconté à l'AFP une passagère qui se trouvait au passage de la sécurité à ce moment-là. Un autre voyageur, Mike Vizdos, a expliqué que l'ensemble des passagers de son vol qui revenait de Costa Rica avaient été bloqués six heures à bord de l'avion, la panne étant survenue au moment où l'appareil arrivait. "Six heures à rester assis dans l'avion, et puis on a enfin pu débarquer et passer la sécurité", a-t-il raconté, disant qu'il espérait tout de même avoir un vol qui lui permette d'arriver lundi chez lui à Richmond, en Virginie. La panne a également affecté d'autres aéroports, bloquant sur place les vols à destination d'Atlanta. La tour de contrôle opérait normalement, a précisé l'administration fédérale de l'aviation (FAA), mais en raison de la panne dans l'aéroport, les passagers ne pouvaient pas débarquer.