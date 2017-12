 Les frégates du ciel en opérations

Conçu pour remplacer l'Atlantic, l'Atlantique 2 (ATL2) effectue son tout premier vol en mai 1981. Les 28 exemplaires produits par Dassault Aviation prennent le relais des 40 Atlantic acquis dès 1965 par la France pour les missions de patrouille maritime, mais surtout de lutte anti-sous-marine. Livrés entre 1989 et 1997, les ATL 2 équipent actuellement les flottilles 21F et 23F, basées à Lann-Bihoué.



Pensé pour des missions de patrouille maritime, de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-navires, de la recherche et le sauvetage (SAR), l'Atlantique 2 est également déployé au-dessus de la terre et mérite amplement son surnom de « ...