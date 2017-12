Les pilotes portugais de Ryanair suspendent la grève du 20 décembre

Les pilotes portugais de la compagnie aérienne Ryanair ont suspendu la grève à laquelle ils avaient appelé pour mercredi prochain, a annoncé dimanche soir leur syndicat, satisfait d'avoir été reconnu comme leur représentant auprès de l'entreprise. "Le Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC) informe que la grève des pilotes Ryanair basés au Portugal prévue pour le 20 décembre a été suspendue", a-t-il fait savoir dans un communiqué. Cette suspension est due à "la décision de Ryanair de reconnaître le SPAC en tant qu'organisation représentative de ses pilotes au Portugal et (à) son engagement à ouvrir des négociations dans le but de conclure un accord d'entreprise", a précisé le syndicat. En concertation avec d'autres mouvements en Irlande et en Italie, les plus de cent pilotes Ryanair basés au Portugal avaient convoqué jeudi dernier une grève de 24 heures, invoquant "l'échec du dialogue avec la direction" de la compagnie à bas coûts. Face à cette mobilisation, Ryanair a changé de cap vendredi et a proposé de reconnaître des syndicats de pilotes, entraînant ausitôt la suspension d'une grève de quatre heures prévue en Italie le même jour. Dimanche, le syndicat irlandais Impact a annoncé avoir accepté la proposition de la direction de Ryanair d'organiser une rencontre mardi pour évoquer la situation des pilotes dans l'entreprise, à la veille d'une grève qui pour l'instant reste prévue pour mercredi. Confrontée à une mobilisation sociale croissante de certains de ses pilotes excédés par ses méthodes de management, la compagnie à bas coût pourrait ainsi parvenir à écarter la menace d'une grève historique.