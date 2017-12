L'aéroport de Berlin ouvrira-t-il en 2020 ?

L'aéroport de Berlin vient de fixer son huitième rendez-vous à ses futurs opérateurs et passagers. Lütke Daldrup, le président du conseil de surveillance de Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), a indiqué le 15 décembre qu'il s'était fixé comme objectif une mise en service du nouvel aéroport en octobre 2020.



Si cette date ne paraît pas ésotérique et semble même plutôt optimiste au vu des péripéties de ces dernières années et de l'avancée des travaux sur la plateforme, elle pose un problème supplémentaire à Berlin en termes de desserte aérienne. L'aéroport de Tegel, qui assure aujourd'hui l'essentiel du trafic de la ...