L'Eagle d'Airbus Helicopters prend son envol

Airbus Helicopters avance sur l'atterrissage automatique de précision. L'hélicoptériste vient de déclarer, le 14 décembre, avoir réalisé une première série d'expérimentations en vol de son projet Eagle (Eye for Autonomous Guidance and Landing Extension). Il s'agit d'une boule optronique gyrostabilisée capable de cibler une zone au sol, à partir de trois kilomètres de distance, et de guider le pilote automatique jusqu'à l'atterrissage. De premiers tests avaient déjà eu lieu en mai dernier, mais uniquement au sol.



Ces premiers essais en vol se sont déroulés avec un H225, le dispositif Eagle étant monté sous le nez de l'appareil. Ils ont ...