Qazaq Air commande deux Q400 supplémentaires à Bombardier

La jeune compagnie Qazaq Air a signé un nouveau contrat ferme avec Bombardier le 14 décembre, portant sur l'acquisition de deux Q400. Les appareils ont une valeur estimée à 66,8 millions de dollars.



Ils viendront augmenter les capacités de la compagnie kazakhe et de ce fait son réseau. Celui-ci est actuellement uniquement intérieur et les deux biturbopropulseurs devraient lui permettre de passer les frontières et desservir l'Asie centrale.



Lancée en 2015, Qazaq Air exploite actuellement trois Q400. Avec cette flotte, elle a transporté 420 000 passagers à ce jour entre une quinzaine de destinations. En 2017, elle a enregistré une croissance du nombre de ses passagers de 50% par rapport à 2016.