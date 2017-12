Airbus confirme le départ de son numéro 2 Fabrice Brégier, Enders ne renouvellera pas son mandat en 2019

Airbus a confirmé vendredi dans un communiqué le départ de son numéro deux, Fabrice Brégier, qui sera remplacé par le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, tandis que le président exécutif Tom Enders ne renouvellera pas son mandat en 2019. Le constructeur aéronautique précise que Fabrice Brégier quittera ses fonctions en février 2018. Guillaume Faury, 49 ans, le remplacera au poste de président d'Airbus Commercial Aircraft, la branche d'aviation commerciale. La succession à la direction d'Airbus Helicopters sera décidée et annoncée dans les prochaines semaines. Ces décisions ont été prises à l'issue d'un conseil d'administration tenu jeudi et qui a "décidé de remanier la direction de l'entreprise afin d'assurer une succession en bon ordre au sein du top management d'Airbus", indique le groupe. Tom Enders, 59 ans, "a informé le conseil d'administration qu'il ne souhaitait pas briguer un nouveau mandat de président exécutif au terme de son mandat actuel qui prendra fin au moment de l'assemblée générale des actionnaires en avril 2019", précise Airbus. Fabrice Brégier, 56 ans, a lui fait savoir "qu'il ne souhaitait pas prendre part au processus de sélection du nouveau président exécutif pour 2019 et qu'il quitterait ses fonctions en février 2018 pour saisir de nouvelles opportunités". Selon les usages chez Airbus, Fabrice Brégier aurait pu prétendre à la succession de Tom Enders à la tête du groupe. Ces décisions ont été annoncées afin d'éviter une crise au sommet d'Airbus alors que le groupe est sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, pour des faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016.