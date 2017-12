Norwegian lance de nouvelles lignes transatlantiques depuis Amsterdam, Madrid et Milan

Norwegian continue de se positionner sur le transatlantique. La compagnie norvégienne vient d'annoncer le 14 décembre qu'elle allait desservir les Etats-Unis depuis trois nouvelles villes européennes : Amsterdam, Madrid et Milan.



Prenant place sur le second hub d'Air France-KLM, Norwegian va relier Amsterdam à New York quatre fois par semaine à partir du mois de mai. En juin, c'est une ligne entre Milan et Los Angeles qui sera lancée, suivie en juillet de deux lignes au départ de Madrid, vers New York et Los Angeles encore.



Norwegian estime qu'elle est la compagnie offrant le plus de routes différentes entre l'Europe et les Etats-Unis, avec 61 itinéraires. Elle dessert également Bangkok, Singapour et Buenos Aires.