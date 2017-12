United Airlines débarque à Tahiti

La route entre San Francisco et Papeete se densifie. Après French blue, c'est au tour de United Airlines de se positionner sur ce marché. La compagnie américaine a annoncé le 13 décembre qu'elle allait relier la ville californienne à Tahiti à compter du 30 octobre et pour toute la saison hiver à raison de trois vols par semaine en Boeing 787.



Elle sera alors la seule compagnie continentale américaine à desservir la Polynésie française - Hawaiian la relier déjà à Honolulu.



C'est une nouvelle concurrence qui vient s'ajouter sur la ligne Paris - Papeete, sur laquelle Air France et Air Tahiti Nui étaient plutôt seules jusqu'à présent. Mais cette annonce succède à celle de French blue, qui a récemment révélé qu'elle allait elle aussi se positionner sur cette liaison (au départ d'Orly toutefois, contrairement à ses consoeurs) - une décision qui va l'amener à changer de nom pour éviter tout conflit aux Etats-Unis.



La force de United est qu'elle pourra attirer des passagers de plusieurs pays d'Europe sur son vol San Francisco - Papeete, passagers qui étaient jusqu'alors plus ou moins contraints de passer par Paris. Ceci en se basant sur son réseau propre ou sur celui de Star Alliance.