Delta Air Lines choisit l'Airbus A321neo

C'est une décision qui était très attendue et un contrat qui se jouait entre l'A321neo et le 737 MAX 10. C'est Airbus qui l'a emporté. Delta Air Lines a annoncé le 14 décembre qu'elle avait conclu un accord avec l'avionneur européen portant sur l'acquisition d'une centaine d'A321neo ACF, avec des options sur une centaine d'appareils supplémentaires.



Les livraisons débuteront au premier trimestre 2020 et se poursuivront jusqu'en 2023. Les appareils devraient être assemblés à Mobile pour leur majorité. Ils sont appelés à remplacer des monocouloirs plus anciens, MD-88, A320, 737 voire 757 - une mission que doivent déjà remplir partiellement les A321 et 737-900ER que la compagnie attend actuellement.



Delta a déjà arrêté leur configuration. Ils compteront 197 places, réparties entre vingt fauteuils de classe affaires, trente de Premium Economy et 147 de classe économique. Ils seront dotés d'un système de divertissement en vol et d'une connectivité en bande 2Ku. Airbus précise qu'ils seront livrés en configuration ACF (Airbus Cabin Flex) - avec des améliorations au niveau des portes et du fuselage qui permettent d'optimiser l'espace cabine.



Alors que les A320 et A321 actuellement en service sont motorisés par CFM International, Delta a opté pour les PW1100G-JM pour ses A321neo. Ce changement de fournisseur vaut un beau partenariat à long terme à sa filiale MRO Delta Tech Ops avec Pratt & Whitney. La société va en effet devenir un centre de maintenance pour PW1100G, ainsi que pour PW1500G (le modèle qui équipe les futurs CSeries de la compagnie).