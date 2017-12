Des pilotes de Ryanair basés au Portugal convoquent une grève pour le 20 décembre

Des pilotes de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair basés au Portugal ont envisagé de se mettre en grève pour 24 heures le 20 décembre, menaçant de se joindre ainsi à leurs collègues italiens et irlandais, a-t-on appris mercredi de source syndicale. "Après l'échec du dialogue avec la direction de Ryanair (...) les pilotes basés au Portugal ont convoqué une grève de 24 heures pour le 20 décembre, à partir de minuit", peut-on lire dans le communiqué du syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC). "Cette action est liée aux autres mouvements des pilotes de Ryanair en Irlande et en Italie", précise le communiqué. La menace d'une grève historique s'est précisée mardi chez Ryanair, dont des pilotes italiens et irlandais prévoient d'arrêter le travail les 15 et 20 décembre, et des allemands prêts à les rejoindre. S'il a lieu comme annoncé, ce mouvement interviendrait cinq jours après une première grève de quatre heures prévue le 15 décembre par les pilotes de Ryanair en Italie. En trente ans d'existence, la compagnie aérienne à bas coût n'a connu aucun débrayage de pilotes, mais un automne tumultueux marqué par des milliers d'annulations de vols a témoigné d'un malaise social. Première compagnie européenne en terme de passagers transportés, Ryanair ne reconnaît aucun syndicat et ne veut négocier avec ses pilotes qu'au sein de comités locaux de représentation du personnel. Les syndicats des pilotes, qui réclament de meilleures conditions de travail et de rémunération, demandent la reconnaissance d'une instance unique de représentation du personnel sur le plan européen. "La grève du 20 décembre sera annulée si la direction se montre ouverte à un dialogue constructif (...) et si elle se montre prête à mettre un terme à la culture établie de la peur envers ses équipes", affirme le syndicat portugais. "Ryanair n'a pas l'habitude de communiquer sur ses effectifs, mais il y a a entre 100 et 200 pilotes basés au Portugal", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie.