Zodiac Aerospace: chiffre d'affaires au 1T en recul de 10,4% en données publiées

L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10,4% à données publiées au premier trimestre, pénalisé notamment par l'activité de ses branches sièges et aménagement de cabine et confirmé ses perspectives. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice décalé du groupe s'établit à 1,077 milliard d'euros et enregistre une baisse significative, en raison du recul de l'activité de 18,3% à données publiées de son segment Aircraft Interiors (branches sièges et cabine) qui représente 54,8% de son chiffre d'affaires total, selon un communiqué du groupe. Lors de la publication de ses résultats annuels fin octobre, le groupe avait indiqué "s'attendre à un léger recul de ses ventes, se décomposant en une nouvelle progression des activités Aerosystems, sur un rythme similaire à celui de l'exercice précédent, une stabilisation des activités Cabin, et un recul de l'activité Seats, impactée par les performances opérationnelles passées". "Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'inscrit dans ce scénario, à l'exception de la branche Cabin, qui connaît un démarrage faible en raison notamment de la décision de certains clients sur le marché avions VIP et d'affaires de différer leurs commandes", a précisé le groupe. Safran a déposé jeudi son projet d'offre publique d'achat de Zodiac Aerospace, que le groupe aéronautique espère boucler au premier trimestre 2018 pour former un géant mondial. Zodiac Aerospace a été affecté depuis 2015 par des retards dans sa branche sièges et des difficultés sur la production de toilettes, qui ont lourdement pesé sur ses résultats. "Comme indiqué lors de la présentation de ses résultats annuels le 30 octobre, Zodiac Aerospace poursuit son redressement industriel et sa transformation", a précisé le groupe mercredi.