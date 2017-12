Boeing Global Services affiche ses ambitions européennes

Moins de six mois après son lancement, Boeing Global Services (BGS) développe son activité sur l'Europe. La division consacrée aux services clients - chaîne d'approvisionnement, ingénierie, modifications & maintenance, aviation & analyses numériques, et formation & services professionnels - a ainsi signé un premier contrat avec Latécoère début décembre, pour le rétrofit des cockpits des 777 d'Emirates.



Fin novembre, elle ouvrait son Digital Aviation & Analytics Lab à Francfort, un laboratoire de R&D dédié à la création de nouveaux services pour les compagnies aériennes. Un peu plus tôt dans le mois, sa filiale de maintenance Aviall signait un accord ...