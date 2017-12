Singapore Airlines réceptionne son 1er A380 équipé des nouvelles cabines

à couper le souffle » de l'aveu même de Tom Enders, le PDG d'Airbus.



Si des maquettes des nouveaux aménagements avaient déjà été présentées, c'est la première fois que Singapore Airlines et Airbus permettaient une visite en situation.



La première classe a été déplacée du pont principal vers le pont supérieur. Une décision qui n'a trait qu'à un souci d'optimisation de l'espace, les Suites s'intégrant parfaitement au dessin particulier de cette partie de l'avion et laissant ainsi la place à la toute jeune cabine Premium Economy en bas. La réduction du nombre de places offertes (de douze à six) a également été décidée car « le marché a changé depuis l'introduction des premiers appareils et il fallait bien faire de la place pour la cabine Premium Economy. Mais Singapore Airlines voit toujours un marché pour ces Suites et reste déterminée à y répondre », assure un porte-parole de la compagnie.















Dessinées par le studio Jacques Pierrejean et produites par Zodiac Aerospace, les suites sont dotées de portes coulissantes permettant une intimité totale. L'innovation vient de la possibilité de rabattre le pan de cabine séparant les suites 1A et 2A (ou 1J et 2J) pour créer une suite double, pour les couples par exemple, l'objectif du design étant que le passager se sente comme dans une chambre d'hôtel. Par ailleurs, elles sont dotées d'un fauteuil (inclinable et pivotant) et d'un lit séparé, permettant de faire la différence espace de travail et espace de repos.



La classe affaires, produite par Jamco, a également été repensée. Elle est dotée de 78 sièges à coque enveloppante et pouvant être rassemblés pour, là encore, créer un espace de voyage pour deux au niveau des sièges centraux. Elle intègre également certaine des innovations proposées par Airbus pour optimiser l'aménagement des A380, comme le travail sur les espaces de repos pour les équipages ou le retrait des compartiments de rangement le long des parois. Grâce l'accroissement induit de la cross section (18 pouces au niveau des pieds), les fauteuils peuvent être disposés dans un angle un petit peu plus prononcé, ce qui permet de gagner de la place dans la longueur sans empiéter sur l'espace individuel, et d'installer davantage de fauteuils.















La Premium Economy et la classe économique occupent toutes deux le pont principal et comptent respectivement 44 et 343 sièges, produits par ZIM et Recaro.



Les cinq nouveaux A380 de Singapore Airlines seront équipés de cette nouvelle cabine et, pour assurer l'homogénéité du produit sur la flotte, les quatorze qui sont appelés à rester seront réaménagés. Les travaux seront conduits par SIA Engineering Company, avec le concours de Services by Airbus, qui fournira les kits d'aménagement et soutiendra les travaux en apportant son expertise sur l'avion. Les chantiers de retrofit débuteront à partir de la fin 2018 et se poursuivront jusqu'en 2020, au fur et à mesure des grandes visites de maintenance programmées.















« Avec cette nouvelle cabine, vous portez de nouveau le flambeau pour la nouvelle génération de produits cabine », a félicité Tom Enders. « Nous n'avons jamais voulu être le plus grand opérateur d'A380 du monde, mais le meilleur », lui répond Mak Swee Wah en plaisantant presque. Et, n'en déplaise aux équipes d'Airbus, Mak Swee Wah, EVP Commercial de Singapore Airlines, affirme que Singapore Airlines n'a pas l'intention de porter sa flotte au-delà de dix-neuf appareils. « Nous ne prévoyons pas de dépasser les dix-neuf appareils car l'A380 a des missions très particulières, dessert des routes très particulières, et nous pensons que nous avons le nombre d'appareils qu'il faut pour répondre à nos besoins. »



En revanche, la réflexion sur l'amélioration cabine ne souffre aucun répit. « Le monde ne s'arrête pas et nous non plus. Nous travaillons déjà à la prochaine génération de notre produit. »









