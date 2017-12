Le Canada lance l'acquisition de nouveaux avions de combat

Le Canada a officiellement annoncé le 12 décembre le lancement d'un « processus concurrentiel ouvert et transparent » pour l'acquisition de 88 nouveaux avions de combat à l'horizon 2025-2030. L'attribution du contrat est attendue pour 2022, les premières livraisons en 2025.



Cet investissement, « le plus important » depuis plus de 30 ans pour l'aviation canadienne, devra comporter un volet significatif d'offsets, le gouvernement canadien tablant sur de forces retombées économiques pour l'industrie de défense et aérospatiale. Une exigence clairement affichée : « s'il est établi à l'évaluation des propositions qu'un soumissionnaire nuit aux intérêts économiques au Canada, ce soumissionnaire sera nettement désavantagé ». Une menace à peine voilée à l'intention de Boeing et des États-Unis, en conflit avec Bombardier (et le Canada).



Parmi les potentiels candidats à l'appel d'offres, le Rafale de Dassault Aviation, le Gripen de Saab, l'Eurofighter, mais également le F-35 de Lockheed Martin, voire le F/A-18 Super Hornet de Boeing, en fonction de l'évolution de la situation.



Le gouvernement en également a profité pour confirmer son intention de commander 18 F/A-18 à la Royal Australian Air Force, une flotte « intérimaire » en attendant les futurs avions. « L'achat de F/A-18 australiens est un choix plus rapide et fluide pour agrandir la flotte canadienne », a indiqué l'Aviation royale canadienne. Les négociations entre le Canada et l'Australie avaient débuté à l'été, notamment motivées par la volonté de ne pas poursuivre les discussions lancées avec Boeing il y a un an, en raison des dissensions commerciales au sujet de Bombardier.