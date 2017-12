Le business de l'armement repart à la hausse

Les prévisions 2016 du SIPRI (Institut international de recherche sur la paix) se sont révélées exactes. L'institut avait tablé fin 2016 sur une reprise des ventes d'armement, ayant constaté un recul moindre que les cinq années passées. Pour l'année 2016, les ventes se montent à 374,8 milliards de dollars, en hausse de 1,9% par rapport à l'année précédente - sans toutefois atteindre le niveau de 2014 à 401 milliards de dollars.



Les États-Unis dominent toujours allègrement le marché, avec 38 entreprises dans le Top 100 des industriels de l'armement, regroupant 57,9% du marché. Les six entreprises françaises/européennes accumulent quant à elles 18,6 milliards de dollars, soit 5% du total, en légère baisse par rapport à 2015 (21,4 milliards).



Le Top 10 des entreprises liées aux équipements militaires a légèrement changé : Si Lockheed Martin et Boeing demeurent les leaders incontestés du marché, BAE Systems laisse sa place sur le podium à Raytheon. Airbus reste à la 6ème place, derrière Northrop Grumman et General Dynamics, tandis que Thales gagne une place et se hisse dans le Top 10, derrière L3 et Leonardo.



Si DCNS est toujours classé 23ème, MBDA gagne deux places et atteint le premier quart du Top 100 en 25ème position, Safran passe du 36ème au 33ème rang, tandis que Dassault Aviation perd 11 place et recule en 60ème position, tout comme Nexter, qui passe de la 65ème à la 82ème place.



Les entreprises chinoises sont toutefois exclues de ce classement.