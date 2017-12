L'Europe dit oui au rachat d'actifs d'Air Berlin par easyJet

Ca passe pour easyJet. La commission européenne a donné, le 12 décembre, son accord sans condition pour le rachat d'actifs d'Air Berlin par la compagnie low-cost britannique. Elle n'a pas vu « d'effet préjudiciable sur la concurrence dans le marché unique de l'Union européenne. » En octobre dernier, easyJet a présenté un plan de reprise pour un certain nombre de créneaux aérien sur l'aéroport de Berlin-Tegel, 25 Airbus A320 et un millier de membres du personnel navigant d'Air Berlin. Cette offre fait suite à la faillite de la compagnie allemande en août 2017.



« Notre décision permettra à easyJet de renforcer sa présence dans les aéroports de Berlin et de commencer à proposer des services concurrentiels sur de nouvelles routes, au profit du consommateur », a commenté Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence.



La commissaire européenne s'était montrée bien plus préoccupée par l'accord entre Air Berlin et Lufthansa pour la reprise de la plus grande partie de ses actifs, dont les compagnies aériennes NIKI et Luftfahrtgesellschaft Walter. Après un premier examen, la Commission avait demandé des garanties supplémentaires à Lufthansa pour préserver la concurrence sur le marché allemand, notamment sur des destinations comme les Baléares. La compagnie a présenté des « mesures correctives » à sa première offre le 30 novembre. La Commission statuera dessus d'ici le 21 décembre.