Eurowings dote ses A330 d'une classe affaires

En service à partir de la fin du mois d'avril 2018, au lancement du programme été, cette classe proposera davantage d'espace pour les jambes et sera dotée de sièges transformables en lits horizontaux de près de 2 mètres de long. Les passagers pourront profiter d'un service dédié de restauration.



« Nous sommes en train d'apporter les dernières touches au projet et avons de grandes surprises à dévoiler », a déclaré Oliver Wagner, directeur général et directeur commercial d'Eurowing. Il précise qu'Eurowings a identifié cette demande pour plus de confort sur ses lignes attirant le plus de voyageurs d'affaires, comme celles vers New York, Miami et Fort Myers.





© Eurowings Eurowings a publié le 12 décembre la première image d'une nouvelle classe qui doit apparaître dans ses A330 à partir de 2018, la BIZclass. Si elle sera révélée dans ses moindres détails lors du salon du tourisme ITB à Berlin, la compagnie a déjà indiqué que cette classe affaires aurait tous les attributs du produit.En service à partir de la fin du mois d'avril 2018, au lancement du programme été, cette classe proposera davantage d'espace pour les jambes et sera dotée de sièges transformables en lits horizontaux de près de 2 mètres de long. Les passagers pourront profiter d'un service dédié de restauration.», a déclaré Oliver Wagner, directeur général et directeur commercial d'Eurowing. Il précise qu'Eurowings a identifié cette demande pour plus de confort sur ses lignes attirant le plus de voyageurs d'affaires, comme celles vers New York, Miami et Fort Myers.