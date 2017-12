« Nous achetons pour voler, pas pour stocker »

« Il est temps que le MCO aéronautique suscite l'action », a claironné la ministre des Armées Florence Parly sur la BA 105 d'Évreux le 11 décembre devant 300 personnels de la base, des responsables militaires et quelques patrons d'entreprise, alors qu'elle présentait son plan de transformation du MCO aéronautique, assurant en avoir fait une « priorité personnelle ». Une ode au travail des mécaniciens, qui tentent, jour après jour, d'assurer un taux disponibilité décent eu égard aux missions opérationnelles de l'armée de l'air, de la Marine nationale et de l'aviation légère de l'armée de terre. Et si le chiffre en soi ne signifie pas grand-chose, le taux global affiché de 44% pour l'ensemble des aéronefs des trois armées ne peut satisfaire personne.



La SIMMAD n'est plus, vive la DMAé. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la Défense n'aura même pas atteint sa majorité, qu'elle sera remplacée à partir du 1er mars 2018 par une Direction de la maintenance aéronautique, un changement qui interpelle et qui pose question, la nouvelle organisation devant avoir peu ou prou les mêmes attributions que l'actuelle entité, placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées et responsable de la performance du MCO aéronautique.



A contrario, le SIAé (Service industriel de l'aéronautique) reste - pour l'instant - maintenu dans son statut public, chargé de la maintenance des aéronefs à travers ses ateliers aéronautiques industriels disséminés entre Cuers, Clermont-Ferrand, la Bretagne ou encore Bordeaux. Un avis sur le statut du SIAé doit être rendu à l'été 2018, l'ombre d'une transformation en EPIC (établissement public industriel et commercial) planant sur les personnels, les syndicats redoutant à terme une privatisation en bonne et due forme, comme l'ont prouvé des exemples par le passé.



Autre point d'achoppement, la relation avec le monde industriel, souvent accusé de tous les maux en ne fournissant pas les pièces de rechange à temps, occasionnant des temps d'immobilisation plus longs que prévu et ne s'intéressant qu'aux flottes les plus modernes et les plus« rentables ». « Être plus exigeants avec nous-même nous permettra de nous montrer plus exigeants avec eux », a prévenu Florence Parly, qui souhaite généraliser le travail de plateau, les guichets logistiques sur les bases aériennes ainsi que la mise en place d'un maître d'oeuvre unique industriel dans les opérations de MCO. Une logique qui rejoint dans une certaine mesure les objectifs des industriels du secteur, de plus en plus enclins à proposer des contrats de soutien globaux, de la même manière que des entreprises de service s'engagent à fournir un certain nombre d'aéronefs prêts à voler chaque matin. Une aubaine pour le monde industriel, qui récupèrerait ainsi de plus grandes responsabilités, mais qui devra en contrepartie les assumer et qui ne pourra plus « s'abriter derrière des clauses contractuelles trop protectrices ».



Reste maintenant à observer les changements à venir dans le monde du MCO aéronautique. Car le mot d'ordre reste encore, et pour longtemps, dans les escadrons à Saint-Dizier ou en Jordanie, au sein des flottilles de Lann-Bihoué ou de Niamey, dans les régiments de Pau ou de Gao : « Il faut que ça vole ».