Airbus réfléchit à une nouvelle baisse de production sur le programme A380

D'après les informations de l'agence Reuters, Airbus serait en train d'étudier la possibilité de réduire de nouveau les cadences de production de l'A380. Le Super Jumbo pourrait ne plus être produit qu'à un rythme de six appareils par an à terme. Les cadences sont déjà en train de ralentir puisque l'objectif d'Airbus est de passer à douze appareils produits en 2018 puis huit en 2019 - contre 28 livrés en 2018 et quatorze au 30 novembre pour 2017.



L'objectif reste de pérenniser la production pour au moins dix ans, 96 restant à livrer à ce jour. C'est l'une des exigences d'Emirates, la plus importante cliente du modèle, qui souhaitait des garanties à ce sujet avant d'envisager la conclusion d'une nouvelle commande.



La possibilité de réduire les cadences avait déjà été évoquée au mois de juin par John Leahy, le directeur des ventes chez Airbus. Airbus travaille en parallèle à réduire le point d'équilibre du programme.