Rolls-Royce mise sur les outils numériques et crée le R2 Data Labs

N'en déplaise aux fans de Star Wars, le R² Data Labs ne sera pas consacré à l'étude des droïdes, mais bien à celle des données. Ce laboratoire, lancé par Rolls-Royce, doit permettre au groupe britannique de renforcer l'utilisation de données dans son processus d'innovation. Son travail concernera la conception, comme la production ou les concepts opérationnels.



Le R² Data Labs s'appuiera sur les nouveaux outils numériques comme « l'analyse de données avancée, l'intelligence artificielle industrielle et les techniques d'apprentissage automatique », afin de développer de nouveaux produits et services.



Les équipes de recherche seront organisées en « Data Innovation Cells », qui regrouperont des spécialistes de la donnée issus de différents domaines. Elles travailleront en collaboration avec les équipes opérationnelles des différentes branches de Rolls-Royce. Des hubs d'innovations locaux, liés au R² Data Labs, ont également été installés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Allemagne, à Singapour, en Inde et en Nouvelle-Zélande.



Leur coopération sera facilitée par la mise en place d'une plateforme commune de partage et d'analyse de données, en partenariat avec Tata Consultancy Services (TCS). Elle viendra s'ajouter aux solutions de Cloud déjà établies avec Microsoft.