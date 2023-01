39 nouvelles compagnies aériennes sont nées en 2022

L'IATA a recensé la naissance de 39 compagnies aériennes en 2022, un nombre qui frôle celui de 2019 (42 naissances). L'association estime que, malgré les conditions opérationnelles particulièrement difficiles créées par la crise, celle-ci a également créé des opportunités, notamment dans le domaine de la disponibilité des appareils. D'ailleurs, après une baisse du nombre de créations en 2020 (à 29 compagnies), la reprise avait déjà été très forte en 2021 (58 créations), où les conditions sur le marché du leasing étaient encore plus avantageuses pour les compagnies.



En parallèle, le nombre de pertes d'AOC a continué de baisser : l'IATA n'en a compté qu'une quinzaine en 2022. C'est une baisse importante et continue depuis 2019 (où 59 compagnies ont disparu).



Ainsi, en 2022 comme en 2021, le nombre de créations de compagnies a été plus important que le nombre de disparitions. L'IATA y voit le signe de l'intérêt que suscite le secteur auprès des investisseurs.



Elle souligne également que la moitié des nouvelles compagnies s'est formée en Europe (vingt), avec une augmentation nette de leur nombre puisque seuls sept certificats de transporteur aérien ont été ôtés.



(Canada Jetlines fait partie des compagnies qui ont vu le jour en 2022. Photo © Canada Jetlines)