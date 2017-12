Ryanair: des pilotes basés à Dublin votent une grève à leur tour

Des pilotes de Ryanair basés à Dublin ont voté en faveur d'une grève à leur tour après leurs collègues en Italie, a-t-on appris lundi auprès de la compagnie irlandaise confirmant des informations de presse. Interrogée par l'AFP sur le vote d'un tel mouvement qui serait exceptionnel au sein de la compagnie à bas coût, cette dernière a répondu qu'un peu moins de 28% des plus de 300 pilotes basés à Dublin avaient voté pour une grève. "Nous soupçonnons un coup de pub du syndicat de pilotes IALPA de (la compagnie concurrente) Aer Lingus, afin de dissimuler sa négociation piteuse d'une hausse dérisoire de 3% des salaires chez Aer Lingus", a expliqué une porte-parole de Ryanair. Première compagnie européenne en nombre de passagers transportés, la compagnie irlandaise Ryanair ne reconnaît aucun syndicat. Un mécontentement de certains pilotes, basés dans différents aéroports du réseau de Ryanair, s'est toutefois fait jour ces derniers mois. Leurs principales revendications portent sur la création d'une instance pan-européenne de représentation du personnel, ou encore sur les conditions de travail et la protection sociale. La télévision publique irlandaise RTE a assuré que le vote sur la grève n'avait été ouvert qu'aux pilotes directement employés par Ryanair - qui emploie aussi de nombreux pilotes indirectement via des contrats avec des structures juridiques ad-hoc. D'après RTE, 79 pilotes ont voté pour la grève et 3 contre. Aucune date pour cette action n'a toutefois été précisée, alors que les pilotes de Ryanair en Italie ont annoncé une grève de 4 heures pour le 15 décembre. Evoquant les employés basés en Irlande, Ryanair a souligné que les pilotes de trois de ses bases (Cork, Shannon et Belfast) avaient accepté les aménagements proposés par la compagnie aux conditions d'emploi, avec notamment "des hausses de salaires de 20%". Les pilotes ont été consultés par la compagnie à ce sujet base par base dans tout son réseau, et Ryanair a souligné que si les pilotes de Dublin refusent ces conditions et font grève, "ils perdront leurs conditions de travail favorables (...) et des primes". La compagnie dirigée par le volubile et controversé Michael O'Leary a proposé diverses hausses de rémunération ces derniers mois. Ryanair a mis sur le compte de problèmes de planning l'annulation de 20.000 vols entre mi-septembre et mars prochain, mais des pilotes interrogés par l'AFP ont mis en avant des rapports sociaux très tendus qui poussent nombre d'aviateurs à quitter l'entreprise.