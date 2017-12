Retour à la normale à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, fermé lundi en raison des mauvaises conditions météorologiques, a rouvert mardi et les vols reprenaient, même si des retards sont à prévoir, a-t-on appris auprès de l'aéroport, le deuxième de France après les aéroports de Paris. "L'aéroport a rouvert à 7h00. Le trafic va reprendre ce matin", a-t-on indiqué à l'aéroport. "On a des retards dus à la remise en route après les conditions météo de lundi", a-t-on ajouté de même source. La veille, aucun avion n'avait pu décoller ni atterrir à Nice-Côte d'Azur en raison d'un vent de sud-ouest et d'un plafond nuageux très bas, gênant pour les pilotes. Certains vols avaient été déroutés vers l'aéroport de Marseille-Provence. Mardi, le trafic des trains sur la Côte d'Azur reste perturbé et des routes du bord de mer sont fermées à la circulation. Les alertes orange vagues-submersion et pluie-inondation ont été levées dans la nuit de lundi à mardi dans les Alpes-Maritimes. Le risque d'avalanche reste en revanche important en montagne, et 500 foyers sont privés d'électricité à Sospel en raison de l'état des routes qui a empêché l'intervention des agents, a précisé à l'AFP le distributeur public Enedis.