Dassault Aviation renforce ses capacités logistiques avec Daher

La nouvelle plateforme sera construite dans la zone d'Aérolians Paris, située entre les aéroports de Paris-CDG et Paris-Le Bourget. Son activité sera consacrée à la distribution des pièces de rechange et des outillages pour la gamme d'avions d'affaires Falcon de Dassault. Elle comprendra notamment la fourniture de matériel pour l'assistance AOG (avion immobilisé au sol) - notamment avec Falcon Response - de Dassault. Ce qui nécessite une capacité de mobilisation rapide pour pouvoir livrer les équipes de maintenance dans les deux heures, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour.



Pour y arriver, Daher va mettre en place une plateforme « largement automatisée et digitalisée ». L'entreprise française est ainsi responsable de la mise en place des infrastructures comme du système informatique du bâtiment. Il disposera « d'un système de gestion interfacé avec les différents acteurs permettant d'accroître la performance globale. »



Le futur bâtiment - qui répondra à la norme HQE (haute qualité environnementale) - devrait offrir une surface de 16 500 m². Ses capacités de traitement et de stockage ne sont pas connues. Le communiqué de Daher précise seulement que « dimensionné dans la perspective d'évolution à long terme de la flotte Falcon et conçu par les équipes d'ingénierie de Daher pour accueillir les flux de rechanges et de réparations aéronautiques, ce bâtiment sera doté de moyens de stockage innovants, etc. »

