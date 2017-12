La Chine lance le premier satellite de communication algérien

La Chine a mis sur orbite lundi le premier satellite algérien dédié aux télécommunications, marquant les débuts de la coopération spatiale entre les deux pays, a indiqué un média d'Etat chinois. Alcomsat-1 a été propulsé par une fusée chinoise Longue Marche-3 vers 00H40 heure locale (16H40 GMT dimanche) depuis le centre de lancement de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest), selon l'agence Chine nouvelle. L'engin sera utilisé par l'Algérie pour la diffusion télévisuelle, les télécommunications d'urgence, l'éducation à distance, la communication entre les entreprises ou encore la navigation par satellite. Peu après le tir réussi, le président chinois Xi Jinping et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika ont échangé des messages de félicitations, a indiqué Chine nouvelle. "(Le projet Alcomsat-1) constitue une première en matière de coopération spatiale entre la Chine et un pays arabe et jouera un rôle important pour promouvoir le développement économique de l'Algérie, l'amélioration des conditions de vie de sa population et ses avancées sociales", a déclaré M. Xi, selon l'agence de presse. Le président algérien a souligné pour sa part que son pays était disposé à renforcer la coopération avec la Chine, d'après la même source.