Delta et WestJet s'associent dans une coentreprise transfrontalière

Delta et WestJet ont décidé de se rapprocher davantage. Les deux compagnies ont ainsi annoncé la création d'une coentreprise s'appliquant sur tous leurs vols transfrontaliers. Le partenariat n'en est encore qu'au stade de protocole d'accord.



L'objectif est de faciliter l'accès au réseau entre les Etats-Unis et le Canada pour les passagers, par l'extension de la coordination des programmes de vol à de nouvelles destinations, des accords de partage de code plus étendus ou la simplification des correspondances en aéroport.



Avec un partage des installations, la continuité du niveau de service devrait également être assurée. Enfin, les programmes de fidélité devraient également être intimement liés.



Steve Sear, vice-président exécutif responsable des ventes, précise : « nous avons hâte de mettre en application l'expérience de Delta dans la conclusion de coentreprises réussies sur cet important segment qu'est le voyage transfrontalier, le deuxième plus important secteur international pour les Etats-Unis. »