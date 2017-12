Belavia acquiert un Embraer 195 supplémentaire

Embraer a annoncé le 8 décembre que Belavia s'était réengagée pour un E195 supplémentaire. L'appareil, d'une valeur estimée à 53,5 millions de dollars, sera livré en 2018. Il vient s'ajouter à l'E175 et l'E195 commandés lors du dernier salon du Bourget.



Lorsque les livraisons auront été effectuées en 2018, la compagnie biélorusse exploitera sept E-Jets, trois E175 et quatre E195 - aménagés en configuration biclasse et destinés à remplacer les six 737-500 que Belavia exploite aujourd'hui.