La Royal Navy a officiellement réceptionné le porte-avions Queen Elizabeth ce 7 décembre, lors d'une cérémonie organisée à Portsmouth, en présence de la Reine, qui a donné son nom au bâtiment. Le porte-avions avait débuté ses essais à la mer l'été dernier et attend ses premier F-35B pour 2018. La pleine capacité opérationnelle est prévue pour 2020.



Le second porte-avions, le HMS Prince of Wales, a été baptisé en septembre dernier.