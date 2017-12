American Airlines installe les nouveaux compartiments bagages Airspace sur sa flotte A321

Airbus a annoncé qu'American Airlines était devenue la première cliente ayant décidé d'installer les nouveaux compartiments bagages XL en retrofit sur toute sa flotte A321. Cela représente 202 appareils, qui seront tous réaménagés par Services by Airbus.



Les nouveaux compartiments, dessinés dans le cadre de la conception de la cabine Airspace, offrent 40% d'espace en plus. Ils seront également installés dans les A321 qui restent à livrer à la compagnie américaine.



Cette décision de retrofit s'intègre à un mouvement plus général d'American Airlines visant à standardiser les intérieurs et le nombre de sièges dans sa flotte A321.