MTU Maintenance Canada ouvre une ligne pour la MRO des V2500-A5

MTU Aero Engine, IAE et Pratt & Whitney ont conclu un accord le 4 décembre autorisant MTU Maintenance Canada à ajouter la MRO du V2500 à la liste de ses compétences. La ligne, certifiée par Transports Canada, vient d'être ouverte à Vancouver et a déjà accueilli son premier moteur pour des travaux de révision.



MTU Maintenance fournissait déjà des services MRO pour la flotte de V2500 à Hanovre et Zhuhai. La division maintenance du motoriste allemand couvrait ainsi déjà 35% de la flotte mondiale, ce qui fait de lui le premier fournisseur de services sur V2500. Quant à MTU ...