Hartenberg Holding fait son entrée sur le marché de la maintenance aéronautique

Le fonds d'investissements Hartenberg a décidé de se positionner sur le secteur de la maintenance aéronautique. Il a ainsi annoncé qu'il allait acquérir une participation de 50% dans Avia Prime, la société-mère des opérateurs polonais et slovène Linetech et Adria Airways Tehnika. Toutes deux sont des sociétés spécialisées dans la maintenance en ligne et en base de monocouloirs et avions régionaux - Boeing et Embraer pour Linetech, Airbus et Bombardier pour Adria.



Linetech possède des hangars à Katowice et Rzeszów couvrant une surface de 17 500 m², soit dix postes avions. Elle fournit également des services de maintenance ...