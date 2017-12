Décollage du premier KC-46A de série

Le premier KC-46A destiné à l'US Air Force a effectué son vol inaugural le 5 décembre, depuis le site de Boeing de Paine Field, dans l'Etat de Washington. Le ravitailleur de nouvelle génération est resté près de trois heures et trente minutes dans les airs, le temps de tester l'ensemble des systèmes de l'avion et d'atteindre les 39 000 pieds.



C'est le 7ème KC-46A à voler, le premier de série. Les six avions déjà produits par Boeing ont d'ores et déjà accumulé près de 2 200 heures de vol depuis le tout premier décollage en décembre 2014. La flotte effectué plus de 1 600 contacts pour des essais de ravitaillement en vol, avec des F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, KC-10. Le dernier essai en date remonte à octobre et concernait le ravitaillement d'un KC-46A par un autre KC-46A.



Le programme de ravitailleurs de Boeing accumule les retards et pèse dans les comptes de l'avionneur américain, dont les résultats financiers sont régulièrement « plombés » par le KC-46A. En octobre dernier, Boeing annonçait une nouvelle charge - de 329 millions de dollars - due à la hausse des coûts liés au programme.



Au total, l'USAF devrait réceptionner 179 KC-46A. La première livraison, initialement attendue fin 2017, devrait intervenir en 2018. « C'est la priorité numéro une de la présidente de Boeing Defence & Space », nous a-t-on récemment confié. Le Pentagone a passé commande d'un premier lot de 19 avions en 2016, suivi d'un second de 15 appareils en janvier 2017. L'unique perspective export à l'heure actuelle est focalisée sur le Japon, qui avait annoncé en 2015 son intention d'acquérir trois appareils, sans que la commande ferme n'ait encore été confirmée.