L'EASA certifie le simulateur parisien d'ATR 72-600

ATR renforce ses capacités de formation pour l'ATR 72-600. Le constructeur franco-italien a annoncé, le 5 novembre, que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) avait certifié son nouveau simulateur, basé dans son Centre de formation de Paris. Il entend ainsi répondre à la demande croissante de formation, alors que le nombre d'ATR 72-600 en service continue de croître et que la pénurie de pilotes s'intensifie.



Ce simulateur complet de vol (FFS) a été fabriqué par TRU Simulation + Training, filiale du groupe américain Textron. Son installation avait été annoncée en juin. Il devait alors faire ses débuts opérationnels en novembre, après avoir obtenu sa certification. Le projet accuse donc quelques jours de retard sur son calendrier initial.



Si ce délai minime ne change pas grand-chose, l'urgence à former est grande. ATR estime que ses opérateurs auront besoin d'environ 1 000 nouveaux pilotes par an sur les prochaines années. Comme l'explique Tom Anderson, directeur des Programmes et du Service client d'ATR : « Alors que la flotte mondiale d'ATR ne cesse de croître, il est logique que la demande de pilotes d'ATR soit plus forte. » C'est d'autant plus vrai que les pilotes commencent à manquer un peu partout, et les opérateurs d'ATR vont avoir du mal à rester attractifs face aux grandes compagnies.



« L'entrée en service d'un nouveau simulateur de type FFS pour ATR 72-600 nous permet de garantir que nos clients ont facilement accès à nos solutions de formation, quel que soit leur lieu d'opérations, ce qui ne manquera pas d'avoir un impact positif sur leurs activités », continue Tom Anderson. Elle fait suite à l'ouverture d'un centre de formation à Miami (Floride) en février dernier. ATR dispose ainsi d'une capacité de plus de 100 000 heures de formation par an.



Le centre de formation d'ATR de Paris se situe à proximité de l'aéroport de Roissy-CDG. Il a été ouvert en 2011 en partenariat avec la société SIM Aéro Training. Jusqu'ici, il ne comptait qu'un simulateur d'ATR 72-500 développé par Thales.