Aerolíneas Argentinas commence ses opérations sur Boeing 737 MAX

Bis repetita. Après la première livraison d'un 737 MAX en Europe de l'Est, le 2 décembre, l'appareil moyen-courrier remotorisé de Boeing arrive cette fois-ci en Amérique du Sud. C'est l'avionneur américain qui a annoncé la nouvelle le 4 décembre. Le premier exemplaire a été remis à Aerolíneas Argentinas fin novembre et vient de commencer ses opérations commerciales avec un vol de 1 000 km entre Buenos Aires et Mendoza (Argentine).



Alors qu'elle connaît une forte croissance de son trafic depuis, Aerolíneas Argentinas a commandé onze 737 MAX à Boeing il y a un an. Elle devrait en recevoir exemplaires en 2018 et les aligner sur des routes régionales. D'ici la fin de l'année, ils opéreront aussi vers les Caraïbes.



Ce premier 737 MAX 8 est configuré pour accueillir 170 passagers, à priori en deux classes tout comme les 737-800 déjà en flotte.