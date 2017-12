Le Boeing 737 MAX débarque en Europe de l'Est chez LOT

Depuis son entrée en service en mai 2017, les 737 MAX arrivent petit à petit dans toutes les régions du monde. Après l'Asie du Sud-Est, l'Europe du Nord, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, Boeing vient de livrer le premier exemplaire en Europe centrale et de l'Est. C'est LOT Polish Airlines, client traditionnel de l'avionneur américain depuis les années 1990, qui en est le récipiendaire.



La compagnie polonaise doit encore recevoir cinq 737 MAX 8 dans les prochains mois pour soutenir le plan de croissance de sa flotte et de son réseau. Ils arriveront tous par le biais d'un contrat à long terme avec Air Lease Corporation (ALC), LOT Polish Airlines ayant opté pour une solution de location plutôt qu'une acquisition. Dans le même temps, elle doit aussi recevoir quatre 787-9. Trois seront loués à Aviation Capital Group, et le dernier à ALC. Ils seront réceptionnés entre mars 2018 et fin 2019.



Cette livraison est également un événement pour ALC. C'est en effet le premier 737 MAX placé par le loueur américain, qui a commandé pas moins de 130 exemplaires de l'appareil.